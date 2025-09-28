Mesrur Barzani: Kürdistan'ın Sesi, devrimin ve Peşmerge'nin sesi oldu

39 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur ​​Barzani, Kürdistan'ın Radyosu’nun kuruluş yıl dönümünu kutladı.

Kürdistan Bölgesi’nin ilk radyosu olan Kürdistan’ın Sesi Radyosu’nun kuruluşunun üzerinden 62 yıl geçti.

KDP Genel Başkan Yardımcısı Mesrur ​​Barzani, 62. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kürdistan'ın Sesi yöneticilerine ve çalışanlarına bir tebrik mesajı gönderdi.

Mesrur ​​Barzani, "Kürdistan'ın Sesi, Kürdistan medya kariyerinde egemenlik ve gurur dolu bir geçmişe sahiptir, kadim bir radyo istasyonu ve Kürdistan Peşmergelerinin devriminin, destanlarının ve cesaretinin sesi olarak önemli ve saygın bir konuma sahiptir." dedi.

KDP Genel Başkan Yardımcısı, radyonun tüm çalışanlarını tebrik ederek, gerçeği iletmek, vatanseverlik düşüncesini geliştirmek ve Kürdistan halkının haklarını savunmak için her zaman ön saflarda yer almalarını temenni etti.

Kürdistan'ın Sesi

Kürdistan’daki ilk radyo olup devrimlerin ve Peşmerge’nin sesi olan Kürdistan’ın Sesi Radyosu’nun arşivi, o günleri yansıtmaya devam ediyor.

Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Kasre kasabasındaki bir mağarada kurulan Kürdistan’ın Sesi Radyosu, Eylül Devrimi döneminde bir rol üstlenmişti.

1965 ile 1966 yılları arasında Kürdistanı’nın Sesi Radyosu istasyonu olarak faaliyet gösteren mağara 2019 yılında restore edilmişti.