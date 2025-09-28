Başkan Barzani'den Kürdistan'ın Sesi Radyosu'nun 62. kuruluş yıl dönümü mesajı

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan'ın Sesi Radyosu'nun 62. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Kürdistan Bölgesi’nin ilk radyosu olan Kürdistan’ın Sesi Radyosu’nun kuruluşunun üzerinden 62 yıl geçti

Başkan Barzani, Kürdistan'ın Sesi Radyosu'nun 62. kuruluş yıl dönümünden dolayı yayımladığı mesajında, "Kürdistan'ın Sesi'nin kuruluşunun 62. yıl dönümü vesilesiyle radyo yöneticilerini ve çalışanlarını, KDP, destekçilerini ve Kürdistan halkını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"O zor ve gururlu dönemde Kürdistan'ın Sesi'nin kurulması, devrimin sesini ve Peşmergelerin kahramanlık destanlarını Kürdistan genelindeki direnişçilere ulaştırmada önemli bir adımdı." diyen Mesud Barzani, mesajının devamında, radyonun Kürdistan halkının uğradığı zulmün ve meşru davasının mesajını kamuoyuna ilettiği belirtildi.

Mesajında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu vesileyle, Kürdistan'ın Sesi Radyosu'nun cesur sesinin yaşatılmasında ve sürdürülmesinde rol oynayan herkese teşekkür ediyorum. Radyonun kuruluş amacı olan dürüst ve ciddi çalışmaya devam etmenizi rica ediyorum."

Kürdistan'ın Sesi

Kürdistan’daki ilk radyo olup devrimlerin ve Peşmerge’nin sesi olan Kürdistan’ın Sesi Radyosu’nun arşivi, o günleri yansıtmaya devam ediyor.

Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Kasre kasabasındaki bir mağarada kurulan Kürdistan’ın Sesi Radyosu, Eylül Devrimi döneminde bir rol üstlenmişti.

1965 ile 1966 yılları arasında Kürdistanı’nın Sesi Radyosu istasyonu olarak faaliyet gösteren mağara 2019 yılında restore edilmişti.