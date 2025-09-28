Bakırhan: Meclis dinlemeleri bırakıp barış yasalarını gündeme almalı

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, barış süreci kapsamında artık Meclisin dinlemeleri bırakması ve barış yasalarını gündemine alması gerektiğini savunarak, "Bahçeli'nin bir yıl önce 22 Ekim'de söylediği umut hakkı için artık gerekli adımlar atılmalıdır." sözüyle de PKK lideri Abdullah Öcalan’a umut hakkı tanınmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da bölge baroları ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Bakırhan, barış sürecinin 86 milyonu ilgilendirdiğini ve süreci güvenlik zemininden diyalog ve müzakere zeminine çekmek için oldukça çalıştıklarını söyledi.

Yeni bir durumun ortaya çıktığını kaydeden Bakırhan, "Bir yıl oldu. Yeterince tartıştık, toplantılar aldık. Meclis Komisyonu neredeyse toplumun hatırı sayılır dinamiklerini dinledi. Artık bir yol haritası hazırlamak, daha kapsayıcı bir yol haritasıyla birlikte yeni bir sayfa açmak gibi bir zorunluluğumuzun olduğunu da belirtmek istiyorum." diye konuştu.

"Artık Meclis dinlemeleri bırakmalı, barış yasalarını gündemle almalı." diyen Bakırhan, şu sözleri sarf etti:

"Barış yasalarını hayata geçirecek kanunlar çıkarmalıdır. Geldiğimiz nokta biraz odur. Meclis demokratik entegrasyonun tam olarak başarıya ulaşması için de yasalar geçirerek bunun altyapısını oluşturmalıdır. Ekim ayında Meclisin açılışıyla birlikte tam da başkanın (Baro Başkanı) söylediği gibi en başta geçiş yasaları olmak üzere Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usul Kanunu gibi temel yasalar, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, infaz kanunu, tutuksuz yargılamayı keyfilikten çıkaracak yasal düzenlemeleri hızlı bir şekilde gündemine almalı ve bunları Meclisten geçirmelidir. Çünkü bunlar toplumun genel talepleridir ve beklentileridir."

İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Öcalan’ın koşullarının artık düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Bakırhan, “Bu meselenin en temel dinamiği ve aktörü bugün İmralı Cezaevinde bulunuyor.” dedi.

Bakırhan, “Öcalan'ın özgür çalışma ve özgür iletişim koşulları artık sağlanmalıdır. Eğer Öcalan'ın özgür çalışma ve özgür iletişim koşulları değiştirilirse Öcalan'ın rahat koşullarında daha kapsayıcı, daha sorun çözümüne dönük bir tutum ortaya koyacağına inanıyorum. 26 yıldır cezaevindedir. Artık bu duruma bir son verilmelidir. Burada Bahçeli'nin bir yıl önce 22 Ekim'de söylediği umut hakkı için artık gerekli adımlar atılmalıdır. Bu konuda artık kulakları tıkamanın bir gereği yoktur." açıklamasını yaptı.