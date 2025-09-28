Trump’tan Orta Doğu mesajı: Gerçek bir şansımız var

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesi, "Orta Doğu'da büyük bir başarı için gerçek bir şansımız var.” açıklamasında bulundu.

Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Orta Doğu’da harika şeyler için gerçek bir şansımız var. Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu mesajı, Gazze’de ateşkes beklentisinin yeniden gündeme geldiği günlerde geldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve uluslararası toplumun ateşkes için yoğun çaba gösterdiği bir dönemde gelen açıklama, ABD-İsrail temaslarına yeni bir boyut kattı.

Netanyahu’nun Washington’a yapacağı ziyaret öncesinde Trump’ın bu mesajı paylaşması diplomatik açıdan önem taşıyor.

Donald Trump, dün yaptığı başka bir paylaşımda ise “Orta Doğu topluluğu ile Gazze konusunda çok ilham verici ve verimli görüşmeler düzenlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum.” demişti.

ABD Başkanı, bu sürece dair müzakerelerin dört gündür devam ettiğini vurgulamıştı.

Gazze’de kalıcı bir ateşkes için ABD’nin devreye girmesi, Orta Doğu’da yeni bir diplomatik hareketlilik başlatmış durumda. Trump’ın paylaşımlarının ardından bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.