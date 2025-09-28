Kütahya'da 5,4 şiddetinde deprem

"Deprem, çevre illerden de hissedildi"

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'daki depreme ilişkin detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.59'daki deprem, 8,46 kilometre derinde kaydedildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın ise TRT'e verdiği demeçte, depremin üzerinden kısa bir süre geçtiğini ve ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını belirterek, "Şu ana kadar saha araştırmalarımızda bize herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Araştırmalarımız devam ediyor. Jandarmamız ve muhtarlarımızla irtibat halindeyiz." sözlerini kullandı.

Erkenden bir şey söylemenin doğru olmadığını söyleyen Vali Işın, şunları kaydetti:

"Henüz erkenden bir şey söylemek doğru değil ama şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok. 5,4 büyüklüğü, özellikle kırsal bölgeler, köy bazında değerlendirildiğinde büyük sayılabilecek bir rakam. İnşallah herhangi bir hasarımız, can ve mal kaybımız olmaz diye ümit ediyoruz. Ekiplerimizin araştırmaları sürüyor."