Erbil'de özel hastanede yangın

3 saat önce

Erbil'de bir özel hatanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre 26 Eylül Cuma günü, Erbil'deki Özel Jin Hastanesi'nin giriş bölümünde yangın çıktı.

Erbil Sivil Savunma Sözcüsü Şaxewan Said, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, 10'dan fazla sivil savunma ekibinin olay yerine sevk edildiğini ve hasta ve refakatçilerinin tahliye edildiğini söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Jin Uluslararası Hastanesi, Erbil'de, Kesnezan ana yolu üzerinde bulunan özel bir hastanedir.