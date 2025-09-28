ABD’deki kilise saldırısında can kaybı arttı

Saldırganın Irak savaşı gazisi olduğu belirlendi

1 saat önce

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kiliseye gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 4’e yükselirken, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Grand Blanc Polis Şefi William Renye, düzenlediği basın toplantısında ölü sayısının 4’e yükseldiğini açıkladı.

2 kişinin saldırganın silahından çıkan kurşunlarla, 2 kişinin ise saldırganın kilisede çıkardığı yangında hayatını kaybettiğini ifade eden Renye, 8 kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırının hedefi olan kilisenin kullanılamaz hale geldiğini ve enkazdaki arama çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Renye, "olası ek can kayıplarını tespit etmek için yorulmadan çalıştıklarını" ifade etti.

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) Detroit Bölge Ofisi Temsilcisi James Deir ise, saldırganın çevreye ateş açtıktan sonra yanıcı madde kullanarak kiliseyi ateşe verdiğini söyledi.

Olay yerinde bazı şüpheli patlayıcı düzeneklerin de bulunduğunu belirten Deir, "Ancak bunların yangını başlatmak için kullanıldığını söyleyemeyiz." dedi.

FBI Detroit Saha Ofisi Sorumlu Özel Ajan Vekili Reuben Coleman olayı "hedefli şiddet eylemi" olarak soruşturduklarını belirterek, "Bu şiddet eylemlerine eyaletimizde veya ülkemizin herhangi bir bölgesinde yer yoktur. FBI, bu trajedinin ardındaki gerçekleri ve nedenleri ortaya çıkarmaya kararlıdır." açıklamasında bulundu.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın kimliği de netleşti. Saldırganın eski bir Irak savaşı gazisi olan 40 yaşındaki Thomas Jacob Sanford olduğu belirtildi. Saldırganın motivasyonunun henüz bilinmediği aktarıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan bir kilisede silahlı saldırı dehşeti yaşanmıştı. Ayin sırasında aracıyla kiliseye dalan bir saldırganın çevreye ateş açtığı ve daha sonra kiliseyi ateşe verdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kiliseye yönelik saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirtmişti.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"FBI olay yerine hemen intikal etti, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü, ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli."