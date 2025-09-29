Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında "Terörsüz Türkiye" gündemiyle Baştepe'de toplanacak.

Toplantıda öncelikli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Silah bırakma sürecindeki son durum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) komisyon çalışmaları ele alınacak. Erdoğan'ın yapacağı açıklamada ABD ziyareti ve Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Toplantıda, Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları da görüşülecek. Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Suriye'deki gelişmeler de Kabinenin gündeminde olacak. Silahlı grupların, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetlerine ilişkin bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek

Kabinenin gündeminde Gazze'deki savaşın yanı sıra Erdoğan'ın ABD ziyareti de yer alacak.

Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesinde ele alınan başlıklar ve imzalanan anlaşmalara ilişkin bilgi sunulacak. Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamada, ABD ziyaretine ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor.