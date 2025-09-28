Düğün yemeği 21 kişiyi hastanelik etti

33 dakika önce

Kütahya'da düğün salonunda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi hastanelik oldu.

TRT'nin haberine göre Kütahya'daki bir düğün törenine katılan 21 kişi, salonda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Davetlilerden 21’i, yemek yedikten bir süre sonra bulantı, kusma ve ishal şikayetleri yaşadı.

Rahatsızlanan vatandaşlar, kendi imkanları ve ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğünü açıkladı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.