Yemen’den İsrail’e balistik füze saldırısı

Birçok bölgede sirenler çaldı, İsrail ordusu füzenin engellendiğini açıkladı

2 saat önce

Yemen’deki Husiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı İsrail'e bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ancak füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail’in merkezi ve işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi.

Füzenin İsrail’in hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilirken, saldırı nedeniyle hasar meydana gelmediği aktarıldı.