Iraklı yetkili: Kürt devletinin kurulmasını destekliyorum

2 saat önce

Iraklı yetkili Meşan Cuburi, Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip olduklarını ve bir gün mutlaka bir Kürt devletinin kurulması gerektiğini söyledi.

Cuburi, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü, Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına katıldı. Programda K24’e özel açıklamalarda bulunan Meşan Cuburi, Irak'daki güvenlik ve siyasi durumla ilgili, "Silahlı gruplar sadece Sünnilere karşı değil, aynı zamanda Sünnilerin yaşadığı tüm illere güçlerini dayatmak istiyorlar, bu nedenle Şii bir devlet kurmayı planlıyorlar." dedi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkiler hakkında Meşan Cuburi, şunları kaydetti:

"Herkes Kürtlere sadık kalmadı. Elbette, Kürdistan Bölgesi memurlarının maaşlarının kesilmesi ciddi bir suçtur ve toplu cezalandırma kapsamına girer."

Kendisinin referandumu ve Kürdistan devletini uzun zamandır desteklediğini belirten Cuburi, "Çünkü Kürtlerin de kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptir. Bir gün mutlaka bir Kürt devleti kurulmalıdır ve ben o günü görmek istiyorum." diye konuştu.

Siyasi kariyerinin ilk yıllarında İtticahil Ahar aldı gazetesinde Kürtlerin de kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu savunduğunu ifade eden Cuburi, "Kürt devletinin kurulmasını destekliyorum." dedi.