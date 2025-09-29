İsrail: İran’ın 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumunun nerede olduğunu biliyoruz

2 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın yüzde 60 zenginleştirilmiş 400 kilogram uranyumunun nerede olduğuna dair istihbarata sahip olduklarını öne sürdü.

Benyamin Netanyahu, Fox News'e verdiği röportajda, "Nerede olduğunu kesinlikle biliyoruz. Zenginleştirilmiş uranyumun nerede olduğuna dair çok iyi istihbarata sahibiz." dedi.

İran'a, atom bombası üretme çabalarının yeniden başlamasına müsamaha göstermeyeceğini söyleyen Netanyahu, "İran'a karşı diplomatik ve ekonomik baskıyı sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) raporuna göre İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce, İran'ın 400 kilogramdan fazla uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirilmişti.

Nükleer silah üretimi yüzde 90'dan fazla zenginleştirme gerektiriyor. İran ise nükleer silah edinmeyi sürekli reddediyor.

İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunu ne kadar süreyle elinde tutacağı belirsiz.

BM yaptırımları, 10 yıllık anlaşmanın ardından 28 Eylül Pazar günü Tahran'a yeniden uygulandı.

Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ın özellikle sivil amaçlar için gerekenin çok ötesinde uranyum zenginleştirdiği ve 2015 nükleer anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Tahran'a yeniden yaptırımlar uyguladı.