Hamas'tan Gazze'de Tony Blair iddiasına tepki: "Kabul edilemez"

1 saat önce

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında bölgede oluşturulması planlanan "yönetimin" başına atanması öngörülen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın "Filistin davasında istenmeyen bir kişi" olduğunu kaydetti.

AA'nın haberine göre Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet. Bu kişi (Blair) ile ilişkilendirilecek herhangi bir plan, Filistin halkı için uğursuz bir işaret olur." ifadelerini kullandı.

Bedran, "Tony Blair olumsuz bir kişilik, özellikle Irak savaşı (2003-2011) sırasındaki rolü nedeniyle işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Blair'i "şeytanın kardeşi" olarak nitelendiren Bedran, "Filistin davasına, Araplara ya da Müslümanlara hiçbir hayır getirmemiştir, onun suç dolu ve yıkıcı rolü yıllardır bilinmektedir." açıklamasında bulundu.

Bedran, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin meselesinin ancak ulusal bir uzlaşıyla belirlenebilecek iç bir konu olduğunu vurgulayarak, dışarıdan hiçbir bölgesel ya da uluslararası tarafın Filistinlilere işlerini nasıl yürüteceklerini dikte etme hakkı bulunmadığını ifade etti.

Filistin halkının kendi kendini yönetebilecek kapasitede olduğunu belirten Bedran, İsrail ve ABD medyasının sözünü ettiği ateşkes önerisine ilişkin şunları kaydetti:

"Aracıların üzerinden bize resmi olarak herhangi bir öneri ulaşmadı. Şimdiye kadar söylenenlerin hepsini sadece medyada duyuyoruz. Ancak resmi olarak, ister (ABD Başkanı) Trump'tan ister başkalarından olsun bize ulaşmış bir teklif yok."

İsrail'in Haaretz gazetesi, Arap bir siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Gazze'de geçici bir idare kurulması için Blair'i başa getirme planı oluşturduğunu aktarmıştı.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze'de geçiş sürecini yönetecek isim olması konusunda görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti.