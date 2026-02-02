Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçler Haseke'ye girdi

1 saat önce

Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam yönetimi arasında varılan bir anlaşma kapsamında Haseke'ye girdi.

Kurdistan24 muhabiri Ekrem Salih'in aktardığına göre Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri, SDG ve Şam yönetimi arasında varılan bir anlaşma kapsamında 2 Şubat 2026 Pazartesi öğleden sonra Haseke'ye girdi.

15 askeri araç ve 125 üyeden oluşan Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri, Haseke Trafik Müdürlüğü binasına yerleşti.

Giriş sırasında Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri ile SDG arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadığı kaydedildi.

Kurdistan24 muhabiri, Haseke'deki durumun sakin olduğunu ve vatandaşların dün geceden (1 Şubat 2026 Cuma) beri ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyduğunu doğruladı.

Öte yandan Suriye İçişleri güçlerine ait 20 askeri araç, öğleden sonra Batı Kürdistan'daki Kobani şehrine girdi. Anlaşma kapsamında bir başka grubun da Kamışlo'ya girmesi bekleniyor.