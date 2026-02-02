Gülistan Kılıç Koçyiğit: Rojava ile dayanışmaya devam edeceğiz

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Rojava Devrimi'nin yanındayız, Rojava ile dayanışmaya devam edeceğiz." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bugün (2 Şubat 2026 Pazartesi günü) Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) basın toplantısı yaptı.

İktidara yardımların Kobani'ye ulaştırılması için Mürşitpınar Sınır Kapısını açma çağrısı yapan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Mürşitpınar Sınır Kapısı hemen Kobani ile bitişik. Kapı açılırsa yardımlar sadece yarım saat içerisinde Kobani'de olacak. Belki gönderilecek yardımlarla oradaki çocuklar, oradaki insanların yaşamı korunacak. Halkımız, belediyelerimiz yardımları topladı. Halihazır da bekliyor yardımlar. Daha kaç gün bekleteceksiniz? Kapıyı açmak bu kadar zor olmamalı. Kürtlerin en fazla yaşadığı Türkiye Hükümetine, AK Parti hükümetine sesleniyoruz; gün gerçekten Kürt halkını gözetme günüdür. Gereğini yapma günüdür. Kardeşliği pratikleştirme günüdür. Sınır kapısını açabilirsiniz. Bunu açmanın önünde hiçbir engel olmadığını hepimiz biliyoruz. Buradan bir kez daha bu talebi yenilemek istiyoruz."

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam yönetimi arasında 29 Ocak tarihinde bir anlaşma imzalandığını anımsatan DEM Partili Koçyiğit, "İmzalanan bu entegrasyon anlaşmasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu anlaşmanın bir bitiş değil, aksine demokratik bir Suriye inşası için bir başlangıç adımı olduğuna inanıyoruz. Anlaşmanın en önemli kısmının pratikte olduğunu ifade etmek istiyoruz. Evet, anlaşma önemlidir fakat anlaşmanın önemi kadar anlaşmanın pratikleşmesi de çok çok önemlidir. Demokratik kamuoyunun da bu anlaşmanın pratiğe dökülmesi sürecini takip edeceğini de çok yakından biliyoruz. Biz de bunu takip edeceğiz. Suriye'de Kürtler, Aleviler, Dürziler, Türkmenler ve diğer bütün kimliklerin güvenceye alındığı demokratik bir ülkenin kurulması için burası bir adım olabilir. Bu anlaşma bir başlangıç noktası olabilir ve buradan demokratik bir Suriye için gerçekten önemli adımlar atılabilir."

Gülistan Kılıç Koçyiğit, komisyonun rapor hazırlık ekibinin toplanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu alınmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Son sorunuzdan başlayarak cevap vereyim; heyetimiz henüz bir randevu talebinde bulunmadı. Belki bu hafta ya da gelecek hafta içerisinde bir görüşme mümkün olabilir. Evet geçen hafta açısından komisyonunun rapor yazım ekibinin toplanması beklentimiz vardı. Ancak bu konuda biliyorsunuz çağrıcı olan Meclis başkanının bizzat kendisi böyle bir çağrı yapmadı. Bu hafta içerisinde bir çağrı bekliyoruz. Bu rapor yazım ekibinin bizzat bir an önce bu raporu tamamlaması ve genel kurula sevk etmesi gerekiyor. Barış yasalarının, süreç yasalarının da ivedilikle çıkması gerekiyor. Onlarca defa söyledik. Süreci sekteye uğratacak, süreç yavaşlatacak ve süreç yavaşladıkça da aslında başka yönelimlere maruz kalabilecek bir yaklaşımdan herkesin imtina etmesi gerekiyor. O anlamıyla burada bir hıza ihtiyaç olduğunu, hızlanmaya ihtiyaç olduğunu bir kez daha altını çizerek Meclis başkanına çağrı yapıyoruz; "Kendisini de arayarak bizzat kendisine de ifade edeceğiz."