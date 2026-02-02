Haseke Emniyet Müdürü: İkili anlaşmayı kademeli olarak uygulayacağız

"SDG ile koordineli olarak, bölgeyi birlikte koruyacağız"

24 dakika önce

Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri Haseke'ye girmesinin ardından Haseke Emniyet Müdürü Merwan Ali, "Anlaşma gereği geldik ve birlikte bölgede istikrarı sağlayacağız." dedi.

Haseke'nin yeni Emniyet Müdürü Merwan Ali, düzenlediği basın toplantısında, Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerinin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasında varılan anlaşma çerçevesinde, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü güçlerinin kente girdiğini söyledi.

Anlaşmanın kademeli olarak uygulanacağını belirten Merwan Ali, "Anlaşmanın amacı güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamaktır. SDG ile koordineli olarak, bölgeyi birlikte koruyacağız." dedi.

SDG tarafından atanan Haseke'nin yeni Emniyet Müdür Yardımcısı Siymend Afrini ise Suriye iç güvenlik güçlerinin kendileriyle koordineli olarak ve anlaşmaya uygun şekilde şehre girdiğini ve aralarında herhangi bir gerginlik yaşanmadığını belirtti.