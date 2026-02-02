Bağdat'ta 1387 DAİŞ üyesi hakkında soruşturma başlatıldı

1 saat önce

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Suriye'den Irak'a yeni getirilen 1387 DAİŞ terör örgütü üyesi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yüksek Yargı Konseyinin resmi açıklamasına göre Birinci Karh Soruşturma Mahkemesi, Suriye'den Irak'a yeni getirilen 1387 DAİŞ üyesi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmalar, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'nın doğrudan gözetimi altında, terörle mücadele konusunda uzmanlaşmış bir dizi hakim tarafından yürütülmektedir.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklularla ilgili işlemler, yerleşik yasal ve insani çerçeveler içinde ve ulusal yasalara ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütülecek.

Bu önlemler, Irak'ın DAİŞ terör örgütünün suçlarına karışanları ilgili yasalara uygun olarak sorumlu tutmak ve soruşturmaları tamamlamak için yürüttüğü çabalar çerçevesinde, DAİŞ üyeleri ve soykırım ile insanlığa karşı suçlar teşkil eden suçlar konusunu ele almaya yönelik uluslararası koordinasyonla paralel olarak atılmaktadır."

Yakalanması beklenen DAİŞ üyesi sayısının 7 bini aştığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası Adli İşbirliği Ulusal Merkezi, daha önce arşivlenmiş belgeleri ve delilleri soruşturma organlarına ve mahkemelere sunmak için çalışacaktır." denildi.