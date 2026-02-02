Başkan Barzani, Koordinasyon Çerçevesi heyetiyle görüştü

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Koordinasyon Çerçevesi, cumhurbaşkanlığının belirlenmesi ve yeni Irak Hükümetinin kurulması konularını görüştü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki Koordinasyon Çerçevesi heyeti, bugün (2 Şubat 2026 Pazartesi) Pirmam'da Başkan Barzani ile görüştü.

Sudan Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmeye Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani katıldı. Görüşmedeyeni Irak Hükümetinin kurulması ve cumhurbaşkanının seçilmesi için atılacak adımlar görüşüldü.

Açıklamada, "Toplantıda bölgedeki güncel gelişmeler, Suriye'deki durum ve bu değişiklikler ve olaylar karşısında Irak'ın konumunu ve yüksek çıkarlarını güçlendirecek şekilde Irak ulusal siyasi söyleminin birleştirilmesinin önemi ele alındı." denildi.