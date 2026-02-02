DEM Parti yarın Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek.

MA'nın haberine göre DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Rojava’ya yönelik saldırılara ilişkin gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında yarın (3 Şubat 2026 Salı) saat 15.30'da Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu ziyaret edecek.

DEM Parti heyetinde DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit’in de yer alacağı belirtildi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.