Mesrur ​​Barzani'den Ali Sistani'ye başsağlığı mesajı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, eşinin vefatı nedeniyle Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali Hüseyni Sistani'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Mesrur Barzani, 29 Eylül Pazartesi günü, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı taziye mesajında, eşinin vefatı nedeniyle Ali Sistani'ye taziyelerini sundu.

Başbakan Barzani, mesajında, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

نتقدم إلى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيّد علي السيستاني، وإلى أسرته الكريمة بخالص التعازي والمواساة القلبية في وفاة عقيلة سماحته.

نسأل المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم سماحته وأهلها الصبر والسلوان. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 29, 2025

Dün (28 Eylül Pazar günü) Ali Sistani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, eşinin vefatı duyurularak, "Yüce Allah'a kavuşan, büyük alim Ayetullah Sayın Mirza Hasan'ın kızı, Şeyh Şirazi'nin torunu, Sayın Ali Hüseyni Sistani'nin eşidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Cenaze, Pazartesi günü sabah saat 9'da Şeyh Tusi Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak ve ruhu için Fatiha duası, pazartesi ve salı akşamları akşam ve yatsı namazlarının ardından el-Hadra Camii'nde okunacaktır." denildi.