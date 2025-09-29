Politika

Mesrur ​​Barzani'den Ali Sistani'ye başsağlığı mesajı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, eşinin vefatı nedeniyle Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali Hüseyni Sistani'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Mesrur Barzani, 29 Eylül Pazartesi günü, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı taziye mesajında, eşinin vefatı nedeniyle Ali Sistani'ye taziyelerini sundu.

Başbakan Barzani, mesajında, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Dün (28 Eylül Pazar günü) Ali Sistani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, eşinin vefatı duyurularak, "Yüce Allah'a kavuşan, büyük alim Ayetullah Sayın Mirza Hasan'ın kızı, Şeyh Şirazi'nin torunu, Sayın Ali Hüseyni Sistani'nin eşidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Cenaze, Pazartesi günü sabah saat 9'da Şeyh Tusi Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak ve ruhu için Fatiha duası, pazartesi ve salı akşamları akşam ve yatsı  namazlarının ardından el-Hadra Camii'nde okunacaktır." denildi.

 
