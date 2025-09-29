Türkiye'den 509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü

1 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden bugüne gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını ve toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

Bakan Yerlikaya,29 Eylül 2025 Pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyelilerin yanında olduğunu belirtti.

Suriye'deki gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını vurgulayan Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bu yana toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını aktardı.

Yerlikaya, 2016 yılından bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin toplam sayısının ise 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını kaydetti.