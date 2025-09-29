Başbakan'dan Bangladeş'in yeni Irak Büyükelçisine tebrik
Başbakan Mesrur Barzani, Bangladeş’in Irak Büyükelçisi Maksut el-Hak’ı yeni görevinden ötürü tebrik ederek, ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü (bugün), Bangladeş’in yeni Irak Büyükelçisi Maksut el-Hak’ı kabul etti.
Görüşmede Başbakan, Maksut el-Hak’ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Kürdistan Bölgesi’nin ikili ilişkilerin geliştirilmesine tam desteğini yineledi.
Maksut el-Hak, Başbakan'a Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'nin selamlarını ileterek, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin önemini vurguladı.
Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan Bangladeş diasporası adına Maksut el-Hak, halkın ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin iş birliği ve misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.