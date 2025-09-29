Beyaz Saray: Hamas ve İsrail bazı haklarından taviz vermeli

1 saat önce

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'de ateşkesin yakın olduğunu ancak Hamas ve İsrail'in bazı haklarından taviz vermesi gerektiğini, çünkü savaşı bitirmenin tek yolunun bu olduğunu söyledi.

Sözcü Karoline Leavitt, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Fox News’e verdiği demeçte, Hamas ile İsrail’in, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması konusunda anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede, Arap ve İslam liderlerine sunacağı 21 maddeyi masaya yatıracağını kaydeden Leavitt, “ABD Başkanı, Katar'ın arabulucu olması nedeniyle Katarlı liderlerle de görüşecek.” dedi.

Sözcü Leavitt, “Her iki taraf için de makul ve adil bir anlaşmaya varabilmek için herkesin bazı konularda taviz vermesi gerekecek, çünkü savaşı sona erdirmenin tek yolu budur.” değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, 28 Eylül’de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Orta Doğu’da harika şeyler için gerçek bir şansımız var. Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız.” ifadelerini kullanmıştı.