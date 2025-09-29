Trump-Netanyahu görüşmesi başladı

26 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da karşıladı. Gazze'de ateşkesin ele alınacağı görüşme öncesi Trump, "Gazze'de barış olacağına çok eminim." dedi.

Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu 29 Eylül 2025 Pazartesi günü (bugün) Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştiriyor.

Toplantının ardından iki liderin ortak basın açıklaması yapması planlanıyor.

Trump, İsrail Başbakanı’nı karşılarken gazetecilerin Gazze'de bir barış olacağından emin olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

ABD Başkanı, "Eminim, çok eminim." dedi.

Sky News Arabic'in aktardığına göre Beyaz Saray'dan bir kaynak, Trump'ın toplantı öncesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el-Sani ile telefonda görüştüğünü söyledi.