Erdoğan: Netanyahu bölgeyi ve dünyayı ateşe sürüklüyor

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle Washington'a fevkaladenin fevkinde başarılı geçen bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz." dedi.

Erdoğan, 3 hafta aranın ardından 29 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılmalarının Katar'la dayanışmalarını göstermek açısından manidar olduğunu belirten Erdoğan, Doha’da Filistin'in yanı sıra Lübnan, Yemen, İran, Suriye ve son olarak Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettiklerini dile getirdi.

“İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. BM Genel Kurulu'na Filistin davasının damga vurduğunu” söyleyen Erdoğan, “Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz. Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor. Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz.” diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi üyesi İngiltere ve Fransa’nın “gecikmiş de olsa” Filistin Devleti'ni tanımasını “fevkalade önemli” bulan Erdoğan, “Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Düne kadar 'bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den' diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Ne küresel Siyonist lobinin baskılarına 'eyvallah' ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz.” ifadelerini kullandı.

New York'taki temaslarının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini bildiren Erdoğan, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“25 Eylül'de Beyaz Sarayda Trump ve heyetiyle kapsamlı, verimli, içerikli bir görüşmemiz oldu. İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayi konuları başta olmak üzere birçok hususu kendisiyle dostane bir ortamda ele aldık. Trump'ın ilk döneminde beraber belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettik. Gazze mezalimi İsrail'in artan saldırganlığı Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgemizdeki gelişmeler gündemimizin üst sırasındaydı. Siyasetçisi ve gazetecisiyle muhalefetin cinnet halinde ABD ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının nedeni ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir.”

“Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum.” diyen Trump, muhalefeti, “Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacı belirleyecek, planlama yapacak, müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız.” sözleriyle hedef aldı.