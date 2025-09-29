Mukteda es-Sadr, seçim öncesi siyasi tırmanış uyarısında bulundu

1 saat önce

Şii Ulusal Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak’taki Şii partileri zayıf ve yolsuzlukla suçlarken, hareketi hedef alan tarafları “işe yaramaz ve fırsatçı” olarak nitelendirdi.

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak’ta yapılması planlanan seçimlerin Şii Ulusal Hareketi’nin katılımı olmadan gerçekleştirilecek ilk seçim olacağını belirterek, seçimleri aksatmak gibi hedefleri olduğu yönünde söylentiler yayıldığına değindi.

“Herkes cevizleri kendi sepetinde sayıyor gibi görünüyor.” diyen Sadr, “Çünkü bunlara kalsa bundan daha kötüsünü yaparlar. Bazıları ise sonuçlardan emin oldukları ve kendi çıkarlarına uygun olmayacağını bildikleri için seçimlerin zamanında yapılmamasını umuyor. Sonuçta, kendi çıkarlarını, varsa, demokratik sürecin, önünde tutuyorlar.” dedi.

Sadr’ın açıklamasına göre hala oklarını Şii Ulusal Hareketi’ne doğrultmuş durumdalar; ancak hareket, siyasi ve demokratik sürece katılmayı bırakmış, yolsuz ve kaybedenlerin kontrolündeki çarpık seçimleri boykot etmiştir.

Hareketi hedef alan tarafları “işe yaramaz ve fırsatçı” olarak nitelendiren Sadr, “Eğer gerginlik ve karmaşa istiyorsanız, biz bu sahanın evlatlarıyız ve korkmuyoruz. Tehditleriniz seçim sonuçlarıyla son bulacak. Emin olun, sonuçlar beklentilerinizin aksine olacak. Halk bilinçli ve ülkenin kendi savunucuları var.” ifadelerini kullandı.

Şii Ulusal Hareketi lideri, paylaşımının devamında, şunlara yer verdi:

“Eğer arzu ve anlayışa sahip olsaydınız, iftiralarınızı bırakıp Irak halkına ve topraklarına yönelik dış ve iç tehditlere bakardınız. Silahlar sorumsuz insanların elinde, güvenlik güçleri ise gözetimsiz kalmış durumda. Özellikle de yasayı siyasilerin geçirmeyi reddettiği Haşdi Şabi. Kuraklık, çevre kirliliği, elektrik krizi, yetersiz eğitim, zayıf sınır muhafızları, sağlık dosyası ve aşiretler arası savaşlar Irak'ın ve halkının kanını emiyor, siz ise yolsuzluk ve kişisel çıkarlarla meşgulsünüz.”

Sadr, paylaşımının sonunda, "Irak'a yönelik tehditler sadece ulusal tehditler değil, aynı zamanda dini tehditlerdir. Bu tehditlerle mücadele etmek Şiilerin görevidir, ancak sizin nerede olduğunuz ve Şiilerin nerede olduğu ortadadır.” ifadelerini kullandı.