Başkan Barzani'den Ali Sistani'ye taziye mesajı

1 saat önce

Başkan Mesud ​​Barzani, eşinin vefatı dolayısıyla Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali Sistani'ye başsağlığı diledi.

Başkan Barzani, 29 Eylül Pazartesi günü, yayımladığı yazılı mesajla Ali Sistani'ye taziyelerini sundu.

Ali Sistani'nin eşinin taziye haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Başkan Barzani, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Dün (28 Eylül Pazar günü) Ali Sistani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, eşinin vefatı duyurularak, "Yüce Allah'a kavuşan, büyük alim Ayetullah Sayın Mirza Hasan'ın kızı, Şeyh Şirazi'nin torunu, Sayın Ali Hüseyni Sistani'nin eşidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Cenaze, Pazartesi günü sabah saat 9'da Şeyh Tusi Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak ve ruhu için Fatiha duası, pazartesi ve salı akşamları akşam ve yatsı namazlarının ardından el-Hadra Camii'nde okunacaktır." denildi.