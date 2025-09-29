Hatimoğulları: Süreç Komisyonu acilen Öcalan ile görüşmeli

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun PKK lideri Abdullah Öcalan’la acil bir biçimde görüşmesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti İzmir İl Örgütü tarafından düzenlenen “Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları”na katılan Tülay Hatimoğulları, burada açıklama yaptı.

Barışın özellikle Kürtlere altın tepsiyle sunulmayacağını söyleyen Hatimoğlulları, Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesine azami katkının nasıl gösterilebileceği, barışın nasıl toplumsallaştırabileceği konusunu çok ciddi ve derin bir şekilde müzakere ettiklerini aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun acil olarak PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini vurgulayan Tülay Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

“Öcalan, bu sürecin sadece baş müzakerecisi değil, Öcalan bu sürecin baş aktörüdür ve bir baş aktör olarak kendisiyle bu komisyonun acil bir biçimde görüşmenin altını buradan bir kez daha çiziyoruz. Yine bu komisyonun hazırlaması gereken öneri taslakları şunlar olmalı; PKK’lileri kapsayacak bir özel yasa çıkarılmalı. Silahlarını yakan insanların, Türkiye’ye gelip demokratik siyasete katılımlarının önünü açacak bir özel yasa çıkmalı. İkincisi de infaz yasası. Biliyorsunuz, siyasi tutsakların çoğu tırnak içerisinde terör yaftasıyla tutuklandıkları ve ceza aldıkları için onların infazları uzun sürüyor. Dolayısıyla bizler infaz yasasının acil bir biçimde gündeme gelmesi ve cezaevinde haksız ve hukuksuz yere yatan, binlerce siyasi tutsağın özgürlüğünü talep ediyoruz.”

Yerel yönetimler yasasının da gözden geçirilmesine işarete den Hatimoğulları, “Bugün Öcalan’ın bahsini ettiği, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısında genişçe açtığı demokratikleşme sürecinin yolunun, demokratik bir yerel yönetimler yasasından geçtiğini hepimiz biliyoruz. Yerelde demokrasi yoksa merkezde demokrasi olmaz. Demokratik bir yerel yönetimler yasasının gelmesi şarttır. Bunun da en önemli adımı, öncelikle kayyum yasasının lağvedilmesidir.” diye konuştu.

Tülay Hatimoğulları, Barış mücadelesinde ağır bedellerin ödendiğini ve barış sağlanana kadar bedel ödeneceğine vurgu yaptı.