Beyaz Saray: Trump, Netanyahu ve Al Sani telefonda görüştü

7 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görüme sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani'yi telefonla arayarak Doha saldırısı nedeniyle özür diledi.

CNN'in İsrailli bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre Netanyahu, Beyaz Saray'dayken Doha saldırısı nedeniyle Katar'dan özür diledi.

İsrailli kaynağın, Netanyahu'nun Hamas'ı hedef aldığı için özür dilemediğini, ancak saldırı sırasında Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği için özür dilediğini aktardığı belirtildi.

Telefon görüşmesi, Netanyahu'nun ABD'nin desteklediği 21 maddelik plan hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'da bulunduğu sırada gerçekleşti.

Beyaz Saray'ın görüşme sürerken yaptığı açıklamada, "Trump, Netanyahu ve Katar Başbakanı ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." denildi.

"Başkan, yıllardır süren karşılıklı kırgınlıklar ve yanlış anlaşılmaların ardından İsrail-Katar ilişkilerini olumlu bir yola sokma arzusunu ifade etti." bilgisi verilen açıklamada, "Liderler, Başkan'ın üçlü bir mekanizma kurulmasını önerisini kabul etti." sözü yer aldı.

Beyaz Saray, Netanyanu'nun Katar Başbakanı ile görüşmesine ilişkin ayrıca, "Netanyahu, İsrail'in Katar'ın egemenliğini ihlal etmesinden dolayı, üzüntü duyduğunu belirtti ve İsrail'in gelecekte böyle bir saldırı yapmayacağı onayladı." ayrıntısını paylaştı.

Öte yandan Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sürerken ABD Başkanı'nın Gazze barış planını resmen açıkladı.

Beyaz Saray'ın açıkladığı barış planının maddelerinin bir kısmı şu şekilde:

-Her iki taraf da öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek ve hava ve topçu bombardımanı dahil tüm askeri operasyonlar askıya alınacak.

-İsrail, Gazze'yi ilhak etmeyecek veya işgal etmeyecek.

-Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak ve ayrılmak isteyenler bunu serbestçe yapabilecek ve geri dönebilecek.

-Trump'ın “Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak” için bir ekonomik kalkınma planı oluşturulacak.

-İsrail'in öneriyi kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler iade edilecek.

-ABD, “barışçıl ve müreffeh bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak” amacıyla İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracak.

-ABD, “Gazze'ye derhal konuşlandırılmak üzere geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için” Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacak.

-Barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden ve silahlarını teslim eden Hamas üyeleri affedilecek.

-Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra, İsrail 250 müebbet hapis cezası alan mahkum ile 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 1.700 Gazze'liyi serbest bırakacak.

-Yardımların girişi ve dağıtımı, iki tarafın müdahalesi olmaksızın BM aracılığıyla gerçekleştirilecek.

-Hamas ve diğer gruplar, Gazze'nin yönetiminde doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde rol almamayı kabul edecek.