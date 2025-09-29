Neçirvan Barzani "Benim Hesabım" kapsamındaki banka kartını teslim aldı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Benim Hesabım projesinden bir ekibi ağırlayarak, proje kapsamındaki banka kartını teslim aldı ve projeye desteğini yineledi.

Benim Hesabım projesine ait hesaptan yapılan açıklamada, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü, proje kapsamındaki banka kartını teslim etmek amacıyla bir ekibin Neçirvan Barzani’yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre projeye desteğini yineleyen Neçirvan Barzani, projeyi yürüten genç ekibe desteğini sundu.

Ekipte Başbakanlık Özel Projeler Başkanı Şilan Doski ve Benim Hesabım Proje Sorumlusu Aras Salah’ın yer aldığı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların maaşlarını bankalar aracılığıyla alınmasını amaçlayan Benim Hesabım projesinin 2025 yılında tamamen hayata geçirilmesinin planlandığına işaret edilen açıklamada, şu ana kadar 900 bin memurun projeye kayıt yaptırdığı vurgulandı.