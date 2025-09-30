MSB'den Sumud Filosu açıklaması: Yakından takip ediyoruz

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na ilişkin önemli bir açıklama yaparak, ihtiyaç duyulması halinde Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetlerine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Küresel Kararlılık Filosu" ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, bölgedeki insani yardım çabalarını izlediği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerini rutin olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gemilerin arama kurtarma kabiliyetine dikkat çekilerek, "İhtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, bu konudaki kararlılık bir kez daha teyit edildi.

Bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyan Küresel Sumud Filosu dört gün içinde hedefe ulaşmayı planlıyor.

Aynı amaçla 2010 yılından bu yana yola çıkan filolardan hiçbiri İsrail'in müdahaleleri nedeniyle Gazze'ye ulaşmayı başaramadı. 2010'da Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun düzenlediği baskında 10 Türk vatandaşının öldürülmesi Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin askıya alınmasına yol açmıştı.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

“Sumud” kavramı

Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında direnişin sembolü haline geldi.

Kavram, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, kimlik ve kültürlerini korumasını, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yöntemleriyle işgale direnmesini ifade ediyor. Filistin’de “zeytin ağacı” ve “hamile kadın köylü” figürleri Sumud’u simgeleyen başlıca imgeler olarak öne çıkıyor.