Mesrur Barzani: Ekonomik kalkınma, istikrara ulaşmanın temelidir

2 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, bölgedeki siyasi istikrarın anahtarının ekonomik toparlanma olduğunu vurguladı.

Mesrur Barzani, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Davos'ta Kar Group Genel Müdürü Şeyh Baz Kerim Berzinci tarafından düzenlenen özel bir akşam yemeğine katıldı.

Yemeğe, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İngiltere milletvekili ve bakan Nadhim Zahawi, tanınmış ABD'li iş adamı Ross Pero ve bir dizi Kürt ve yabancı yatırımcı katıldı. Oturumun temel konusu, Kürdistan Bölgesi ve bölgedeki yatırım fırsatlarıydı.

Mesrur Barzani, burada yaptığı konuşmada dokuzuncu kabinenin reformlarına işaret ederek, "Ekonomik kalkınma, siyasi ve güvenlik istikrara ulaşmanın temel koşulu ve ilkesidir." dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin Orta Doğu'daki stratejik jeopolitik konumuna dikkat çeken Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin kadim medeniyetlerin buluşma noktası ve güçlü bir ekonomi köprüsü olmak istediğini belirtti.

Hizmet ve enerji sektörlerine ilişkin olarak Başbakan Barzani, yıl sonuna kadar Kürdistan Bölgesi genelinde vatandaşlara 24 saat elektrik sağlanacağının sözünü verdi.

Enerji ve doğal kaynak yönetimi konusuna da değinen Mesrur Barzani, bölgenin bu sektöre yatırım yapılmasını teşvik etme arzusunu vurguladı.

Başbakan Barzani, uluslararası şirketlere güvence mesajı vererek şunları söyledi:

"Kürdistan Bölgesi, yatırımcı ve dostlarımızla imzalanan tüm anlaşma ve sözleşmelere tam olarak bağlıdır."

Mesrur Barzani konuşmasının sonunda, uluslararası şirketleri tereddüt etmeden Kürdistan Bölgesi'ne gelmeye çağırdı.