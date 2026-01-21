Suriye, Erbil'de konsolosluk açacak

2 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de konsolosluk açacağını duyurdu.

Suriye Geçiş Hükümeti, diplomatik ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve bölgedeki temsilciliklerinin genişletilmesi kapsamında, Kürdistan Bölgesi'nde konsolosluk açmaya karar verdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Başkanı Muhammed Taha Ahmed, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani'nin talimatı doğrultusunda, bölgedeki Suriye büyükelçiliklerinin ve konsolosluklarının yeniden açılması ve diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesine karar verildi." dedi.

Üst düzey yetkilinin açıklamasına göre Erbil'deki yeni Suriye Sonsolosluğu, Bağdat'taki Suriye Büyükelçiliğinin bir parçası olarak hizmet verecek. Ayrıca bu misyonun temel görevi, Kürdistan Bölgesi şehirlerinde ikamet eden Suriye vatandaşlarına danışmanlık, hukuki olanaklar ve konsolosluk hizmetleri sağlamak olacak.