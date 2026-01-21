Louis Sako: Başkan Barzani'nin Vatikan ziyareti mevcut durumu olumlu etkileyecek

1 saat önce

Irak ve Dünya Keldani Katolik Kilisesi Patriği Louis Rafael Sako, Başkan Mesud Barzani'nin Vatikan ziyaretini bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, Başkan Barzani'nin karizmatik duruşunun ve barışçıl mesajının mevcut durumu doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Louis Sako, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Başkan Barzani'nin Vatikan ziyaretinin ve Papa 14. Leo ile görüşmesinin önemine değindi.

Keldani Katolik Kilisesi Patriği Sako, "Başkan Barzani, tarihi deneyimiyle dünyada nadir bulunan kişiliklerden biri olarak kabul ediliyor." dedi.

Başkan Barzani'nin Vatikan ziyaretinin önemi ve etkisiyle ilgili olarak, Louis Sako, Başkan Barzani'nin Vatikan'ın uluslararası arenadaki etkisini ve rolünü anladığını ve bu nedenle sorunları çözmek için ortak bir vizyon sunduğunu söyledi. Sako, "Bu ziyaretin mevcut durumumuz üzerinde kesinlikle büyük bir etkisi olacak ve Vatikan içinde bu ziyarete ilişkin olumlu tepkiler duydum." diye konuştu.

Sako sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Barzani'nin Vatikan'a verdiği mesaj açıktı: insan onurunu korumak ve askeri çözümlerden kaçınmak, bunun yerine diyalog ve barışa başvurmak.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, tüm toplulukların birbirleriyle uyum içinde yaşayabileceğini kanıtladı. Kürdistan Bölgesi'ndeki ilerleme ve istikrar, herkesin bakması ve faydalanması gereken nadir bir deneyimdir."