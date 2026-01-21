Berhem Salih: Rojava'da savaşın patlak vermesini önlemek için ciddi çabalar var

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, Rojava'da savaşın patlak vermesini önlemek için çok ciddi çabalar sarf edildiğini ve uluslararası toplumun durumu sakinleştirmek istediğini söyledi.

Berhem Salih, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Davos'ta Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, “Rojava'da savaşın patlak vermesini önlemek için çok ciddi çabalar sarf ediliyor. Uluslararası toplum da durumu sakinleştirmek istiyor.” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Kürdistan Bölgesi Başbakan Mesrur Barzani ile dün (20 Ocak 2026 Salı) gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, Rojava'daki durumu ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin mültecilere ve mağdurlara yardım etmedeki rolünü görüştüğünü söyledi.

Sorunların yakında çözülmesini ve sivillerin ve vatandaşların evlerinin zarar görmesinin önlenmesini umduğunu belirten Berhem Salih, savaşın çözüm olmadığını, sadece bölgeye zarar verdiğini vurguladı.