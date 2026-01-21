Başkan Barzani ve Katar Emiri: Suriye'de Kürt-Arap savaşının çıkmasına izin verilmemeli

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldı.

Mesud Barzani ve Katar Emiri, 21 Ocak 2026 Çarşamba akşamı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki siyasi durum, özellikle de Suriye'de yaşanan hızlı gelişmeler ele alındı. Her iki taraf da bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasının önemini vurguladı.

Başkan Barzani ve Katar Emiri, çatışmaları durdurmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca Suriye'de Arap-Kürt savaşının her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği ve savaşın tehlikeli sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

Son olarak, her iki taraf da bu krizden çıkmanın tek yolunun diyalog, anlayış ve tüm tarafların haklarını koruyan barışçıl bir çözüm olduğunu yineledi.