İtalya: Başkan Barzani'nin Suriye'deki Kürtleri korumadaki rolü takdire şayan

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Mesud Barzani, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, İtalya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki siyasi ve güvenlik durumunun yanı sıra, Suriye'deki son gelişmeler de görüşüldü.

Başkan Barzani ve Antonio Tajani, DAİŞ teröristlerinin yeniden ortaya çıkmasının tehlikelerini ayrıntılı olarak ele alırken, sorunların ve çatışmaların sert dil ve askeri şiddetten uzak, diyalog ve barışçıl anlayış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Antonio Tajani, İtalya Hükümeti adına, Başkan Barzani'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde birlikte yaşama kültürünü pekiştirme ve istikrarı koruma konusundaki rolünü övdü.

İtalyan Dışişleri Bakanı Tajani, ayrıca Başkan Barzani'nin Suriye'de barışı sağlamak için gösterdiği sürekli çabalara, özellikle de o ülkedeki Kürt halkını istenmeyen her türlü olasılıktan koruma ve onları yıkımdan uzak tutma çabalarına özel takdirini dile getirdi.

Erbil-Roma ilişkilerinin de görüşüldüğü görüşmede, farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret edildi. Son olarak, İtalyan Bakan, ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan halkına olan bağlılığını ve desteğini yineledi.