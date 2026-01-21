Suriye Geçiş Hükümetinden Başkan Barzani'ye teşekkür

3 saat önce

Suriye Geçiş Hükümeti, Suriye'de masum insanların kanının dökülmesinin önlenmesi yönündeki çabalarından dolayı Başkan Mesud Barzani'ye teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığında ABD İşleri Sorumlusu Qutaiba Idlbi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) Kurdistan24'e demeç verdi.

Başkan Barzani'nin Suriye krizindeki rolü ve arabuluculuk çabalarının önemini vurgulayan Qutaiba Idlbi, Suriye'de masum insanların kanının dökülmesinin önlenmesi yönündeki çabalarından dolayı Başkan Mesud Barzani'ye teşekkür etti.

Başkan Barzani ve Ahmed Şaraa'dan telefon görüşmesi

Suriye Cumhurbaşkanlığı, 20 Ocak 2026 Salı günü Ahmed Şaraa’nın Başkan Barzani’yi telefonla aradığını bildirirken, görüşmede barış ve güvenliğin tesisi ile sorunların çözümü için uygun yolların bulunması amacıyla sürekli koordinasyonun önemine vurgu yapıldığını aktardı.

Açıklamaya göre Ahmed Şaraa görüşmede Suriye'deki Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarının güvence altında olduğunu teyit etti.

Buna karşılık Başkan Barzani, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki son anlaşmaya desteğini belirterek, bu adımı önemli ve olumlu olarak nitelendirdi.

Ayrıca taraflar, bölgede barışı ve genel çıkarları garanti altına almak, anlaşmazlıkları çözmek ve herkesin çıkarına hizmet edecek şekilde istikrarı güçlendirmek için aralarındaki istişare ve ortak koordinasyon sürecinin devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.