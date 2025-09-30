Kürdistan Bölgesi ve ABD, Peşmerge güçlerini birleştirme adımlarını görüştü

1 saat önce

Peşmerge Bakanlığı ile ABD ve koalisyon güçleri, Peşmerge güçlerini birleştirme adımlarını görüştü.

Peşmerge Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2025 Salı günü yapılan açıklamada, Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr'in, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu Güvenlik İş Birliği Ofisi Başkanı Albay Dec Pilwek ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede Peşmerge Bakanlığının farklı Peşmerge birlikleri ve güçlerinin birleştirilmesi sürecindeki son adım ve çabaları ile mutabakat zaptının uygulama aşamaları ele alındı.

Peşmerge Bakanlığı, Tuğgeneral İsa Uzeyr'in reform sürecine bağlı olduklarını ve süreç tamamlanana kadar devam edeceklerini vurguladığını belirtti.

Açıklamada, Tuğgeneral İsa Uzeyr'in ile Albay Dec Pilwek'in, Peşmerge Bakanlığı ile ABD ve uluslararası koalisyon güçleri arasındaki ilişkilere daha fazla önem verilmesi ve koordinasyon sağlanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.