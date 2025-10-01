Sadr'dan Koordinasyon Çerçevesi'nin teklifine ret

40 dakika önce

Şii Ulusal Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın Şii Koordinasyon Çerçevesi’nden aldığı Irak Parlamento seçimlerine yönelik teklifi reddettiği bildirildi.

Konuya hakim bir kaynağın aktardığı bilgilere göre Koordinasyon Çerçevesi birkaç gün önce Mukteda es-Sadr'a özel bir temsilci gönderdi ve seçim sürecine müdahale etmemesi karşılığında Irak'ın bir sonraki başbakanlığı teklifini Sadr’a sundu. Ancak Sadr, bu teklifi reddetti.

Sadr’ın geleceğe yönelik 3 senaryosu olduğunu kaydeden kaynak, “Birincisi, sokağa çıkıp çadırları yeniden kurmak; bu seçenek, seçimlerin zamanında yapılmasına engel teşkil ediyor.” dedi.

Kaynağa göre ikinci senaryo ise seçimlerin zamanında yapılacağını kabul ederek koşullu olarak onaylanması, destekçilerinden seçimleri boykot etmelerinin istenmesi ve bunun da seçmen katılımını düşürmesidir.

Sadr'ın üçüncü senaryosunun ise bölgede ani ve büyük gelişmeler yaşanması nedeniyle seçimlerin ertelenmesi olduğunu belirten kaynak, bu durumun hükümeti ve Koordinasyon Çerçevesi’ni seçimleri ertelemeye zorlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.