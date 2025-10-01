Neçirvan Barzani ve Piskopos Anthony bölgedeki Hristiyanların durumunu görüştü

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Departmanı Başkanı Piskopos Anthony, bölgedeki bileşenlerin ve Hristiyanların durumunu ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından 1 Ekim 2025 Çarşamba günü (bugün) yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin Anthony başkanlığındaki Rus Ortodoks Kilisesinden bir heyeti kabul ettiği belirtildi.

Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi'ndeki Hristiyanlar başta olmak üzere toplulukların durumu, Rus Ortodoks Kilisesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki Hristiyanlar ve kiliselerle ilişkileri, Rusya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri ele alındı.

Geçtiğimiz hafta Doğu Asuri Kilisesinin konferansına katılmak üzere başkent Erbil'i ziyaret eden konuk heyet, Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, dini ve etnik grupların bir arada yaşamasından övgüyle bahsederek, onların hak ve özgürlüklerinin korunmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Neçirvan Barzani ise konuk heyetin ziyaretini Kürdistan Bölgesi'ne önemli bir destek göstergesi olarak değerlendirirken, toplulukların bir arada yaşaması, karşılıklı kabul ve hoşgörü kültüründen gurur duyduğunu, bu kültürü her zaman savunacağını vurguladı.

Görüşmede ayrıca heyetin, Kürdistan Bölgesi'ndeki dini toplulukların temsilcileriyle yaptığı görüşmeler, iki taraf arasındaki tarihi ilişkilerin aşamaları, dini ve etnik gruplar arasındaki diyalog ve görüşmelerin önemi ve bunların dış dünyayla ilişkileri ele alındı.