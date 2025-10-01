SDG'den Deyrizor'da DAİŞ operasyonu

4 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), eylem hazırlığında olan terör örgütü DAİŞ’e karşı operasyon düzenlendiği, silah ve çok sayıda belgenin ele geçirildiği bildirildi.

SDG’den 1 Ekim 2025 Çarşamba günü (bugün) yapılan açıklamada, Deyrizor’da terör eylemi düzenlemeye ve güvenlik ile istikrarı bozmaya hazırlanan DAİŞ’ üyelerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda eylem hazırlığında olan DAİŞ’lilerin yakalandığı aktarılırken, yakalananların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

Açıklamaya göre operasyonda, yakalanan kişilerin DAİŞ ile bağlantılarını ve terör saldırılarının planlanmasına katılımlarını doğrulayan silahlar ve çok sayıda belge ele geçirildi.