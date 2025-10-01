TBMM yeni yasama yılına CHP'nin protestosuyla başlıyor; MHP tepki gösterdi

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama yılı, bugün yapılacak özel oturumla başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Kurul'a katılmayacak.

TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Geçen yılki açılış oturumunda Erdoğan'ı "ayakta" karşılama kararı alan CHP, partili belediyelere yönelik tutuklamaları protesto için Genel Kurul'a katılmama kararı aldı.

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28.Dönem TBMM’nin 4 Yasama Yılı’nın Açılış Oturumunu Protesto Etmesi” başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, CHP'nin TBMM'de 19 Mart operasyonları sebebiyle Erdoğan'ı karşılamama kararına tepki gösteren Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaya peşinen tahammülsüzlük, üstelik Trump icazetli darbe iddialarının bizzat CHP Genel Başkanı ağzıyla telaffuzu siyasi aymazlık, daha ötesi demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlıktır." dedi.

CHP’nin bu kararıyla "fahiş yanlışlara bir yenisinin daha ekleneceği" değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, kararı, "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı" olarak yorumladı.

TBMM’de, geçen yıl 1 Ekim’deki yasama yılı açılış töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürpriz bir şekilde DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, bu yasama yılına kadar farklı bir boyuta evrildi. Bu yasama yılında gözler PKK’nin 11 Temmuz’daki sembolik silah bırakma töreninden sonra kurulan ve çalışmalarına 5 Ağustos 2025 tarihinde başlayan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çizeceği yasal çerçeveye odaklandı. En merak edilen konular PKK’den ayrılanların entegrasyonun nasıl olacağına yönelik “Eve Dönüş” yasası ile Bahçeli’nin dile getirdiği “umut hakkı” ve infazla ilgili olası yasal düzenlemeler.

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre TBMM’ye bu dönemde “11. Yargı Paketi” sunulacak. Bu pakette suça sürüklenen çocuklar verilecek cezanın yaşa göre artırılması, internet dolandırıcılığı, sanal bahis gibi konular ile trafikteki saldırılara ilişkin düzenlemeler yer alacak.