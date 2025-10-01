Irak, Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşıladı

3 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu'da barışı sağlama ve Gazze savaşını sona erdirme çabalarını desteklediği bir açıklama yayınladı.

Bakanlıktan 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılan açıklamada, Donald Trump’ın Orta Doğu'da barışı sağlama ve Gazze savaşını sona erdirme çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bakanlık, girişimde yer alan ateşkes, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Filistin halkının yerinden edilmesinin önlenmesi önerilerine övgüde bulunurken, Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Trump’ın önerisinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının çektiği acılara son vermesi, Gazze Şeridi sakinlerine insani yardımların kısıtlama olmaksızın ulaştırılmasını sağlaması ve onları yerinden etme girişimlerini önlemesi temenni edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 maddelik Gazze planını 29 Eylül 2025te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabulünün ardından gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında açıklamıştı.

Plana göre Filistinliler Gazze'yi terketmeye zorlanmayacak. İsrail Gazze'yi ilhak etmeyecek. Gazze Şeridi'ne derhal tam yardım gönderilecek; yardım Birleşmiş Milletler ve Kızılay aracılığıyla ulaştırılacak. Gazze'ye geçici uluslararası güç konuşlandırılacak. Bu yapı; ABD, Arap devletleri ve uluslararası ortaklardan oluşacak.

Hamas rehineleri teslim edecek. İsrail de bin 700 esir ve 250 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.