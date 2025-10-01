Münih'te peş peşe patlama; Geniş çaplı operasyon başlatıldı

2 saat önce

Almanya’nın Münih kentinde işlek bir cadde olan Lerchenauer Strasse’de patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Münih’in kuzeyinde sabahın erken saatlerinden bu yana polis ve itfaiye ekipleri geniş kapsamlı bir operasyon yürütüyor. Bölgede özel birlikler ile bomba imha uzmanları da görev alıyor.

Olayın yaşandığı adresin Münih’in kuzeyindeki Lerchenauer Strasse olduğu açıklandı. Polis, geniş bir alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Yetkililer, çevre sakinleri ve sürücülere bölgeden uzak durmaları veya alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Alman Bild gazetesi’nin aktardığına göre olay sırasında art arda patlamalar meydana geldi ve silah sesleri duyuldu.

Saat 04.40 sularında itfaiyeye gelen ilk ihbar bir ev yangınına ilişkindi. Olay yerine varılmasından kısa süre sonra patlama sesleriyle ilgili yeni çağrılar yapıldı. Bir otobüsün tamamen yanarak kül olduğu, çevresinin köpükle kaplandığı bildirildi.

Lerchenauer Gölü yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Polis, bu kişinin yangın çıkan eve patlayıcılar yerleştirdiğini ve daha sonra intihar ettiğini açıkladı.

BILD’in haberine göre söz konusu ev, ölen kişinin anne babasına aitti.

Cesedin üzerinde bulunan sırt çantasında başka bir patlayıcı olabileceği ihtimali nedeniyle bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından bir kişinin kayıp olduğu ancak kamu güvenliği açısından risk taşımadığı belirtildi.

Polis, olayın Oktoberfest ile bağlantısını araştırırken, Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen bir mektup bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, riski göz ardı edemeyeceklerini kaydederek, festival alanının kapalı kalacağını duyurdu.