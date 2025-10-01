Küresel Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi

4 saat önce

Küresel Sumud Filosu, daha önceki gemilerin İsrail saldırısı ve engellemelerine uğradığı bölgede olduğunu bildirdi.

Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan ve onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nun X hesaplarından yapılan paylaşımda, daha önceki gemilerin İsrail saldırısı ve engellemelerine uğradığı bölgeye girdikleri açıklandı.

Filonun yüksek alarm durumuna geçtiği ve filodakilerin can yeleklerini giydikleri bildirildi.

Filonun X hesabından yolculuğa ilişkin yapılan paylaşımda, "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.

"Artık yüksek riskli bölgeye" girildiği kaydedilen paylaşımda, "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun." ifadesi kullanıldı.