Irak su payını azaltan Türkiye'den şikayetçi

2 saat önce

Diyale Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Raad Maghamis Tamimi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'ye ilde su kıtlığı krizine yol açan su miktarının azaltılması nedeniyle Türkiye'ye karşı şikayette bulunması çağrısında bulundu.

Tarım Komisyonu Başkanı Tamimi, 1 Ekim Perşembe günü (bugün) Diyale'de düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi ve Irak'ın su payını artırması için Türkiye'ye baskı yapılması gerekiyor." dedi.

Diyale Su Müdürlüğü, bugün Azim Barajı nehrinin kurumasının ardından ilçede içme suyu temini için acil önlemler alındığını duyurdu.

Azim yetkilileri, özellikle Azim Barajı olmak üzere sınırı etkileyen kuraklığın ilçedeki bazı bölgeleri ve köyleri su sıkıntısının tehdit ettiğini uyarıyor.