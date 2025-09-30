Diyarbakır'da su kuyusuna inen 4 kişi gazdan etkilenerek hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda motordan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkiinde 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.
112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen kişilerin cenazelerinin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.