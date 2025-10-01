Mesrur ​​Barzani: Amacımız eğitim kalitesini artırmak ve geliştirmektir

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Eğitim ve Yükseköğretim Kurumları ve Programları Akreditasyon Kurulu, Başbakan Mesrur ​​Barzani başkanlığında toplandı.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin de katıldığı toplantıda, Başbakan Barzani ve Mütevelli Heyeti Başkanı, komitenin amacının Kürdistan Bölgesi'ndeki eğitim standartlarını ve kalitesini geliştirmek olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, Kurulun amacının Kürdistan Bölgesi'nde eğitim standartlarını ve kalitesini geliştirmek ve ilerletmek olduğunu söyledi. Başbakan Barzani, ayrıca bu alanda ilgili bakanlıklar, kurumlar ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Toplantının gündeminde yer alan konular üzerinde yapılan istişare ve fikir alışverişleri sonucunda, eğitim ve yükseköğretim standartlarının benimsenmesi, akademik kurumların akreditasyonuna ilişkin esaslar ve bu kurumların akreditasyon standartlarına göre sıralanması sistemi da dahil olmak üzere bir dizi karar alındı.