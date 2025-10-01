APIKUR: Şirketlere nakliye için varil başına 16 dolar verilecek

3 saat önce

Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Bağdat'ın üye şirketlerine nakliye için varil başına 16 dolar ödeyeceğini duyurdu.

APIKUR 1 Ekim Çarşamba günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'nden SOMO aracılığıyla ihraç edilen petrolün nakliye maliyetlerini karşılayacağını bildirdi.

Uluslararası şirketlerin belirlediği bir tüccarın petrolü satacağını ve şirketlerin haklarını uluslararası şirketlerin hesabına yatıracağını belirten APIKUR, "Böylece şirketlere ödeme yapılması garanti altına alınmış olacak." dedi.

APKIKUR, ayrıca Irak Maliye Bakanlığının nakliye için varil başına 16 dolar ödeyeceğini belirtti.

Kürdistan petrolünün yeniden ihracatı

İki buçuk yıldan uzun süredir petrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başladı. Liman üzerinden günlük 190 bin varil Kürdistan ham petrolü pazarlanıyor.

Paris Tahkim Mahkemesi kararına göre Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından ham petrol ihracatı 25 Mart 2023'te durdurulmuştu. Ancak, Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında 30 ay süren müzakerelerin ardından, petrol yatırım şirketleriyle Kürdistan ham petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunda üçlü bir anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi'nde günlük yaklaşık 240 bin varil ham petrol üretilecek, ancak bunun 190 bin varili ihraç edilerek SOMO aracılığıyla satılacak, 50 bin varili ise iç ihtiyaçlar için kullanılacak.